"Türkiye, AİHM kararlarını uygulamıyor"

Eski Rum Yüksek Mahkemesi yargıcı ve AB mahkemesi eski yargıcı Yorgos Arestis, Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulamadığını, tazminat da ödemediğini söyledi

Eski Rum Yüksek Mahkemesi yargıcı ve AB mahkemesi eski yargıcı Yorgos Arestis'in, dün Rum basınında yer alan bir yazısında Türkiye’yle ilgili bazı iddialarda bulunduğu belirtildi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesinde yer alan yazısında Türkiye’nin AİHM kararlarına saygı duymadığını, bunları küçümsediğini aynı zamanda uygulamadığını iddia eden Arestis, Türkiye’nin mülklerin iadesini kabul etmediği gibi tazminat da ödemediğini ancak daha üst bir organ olarak Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuru yapılmasını istediğini öne sürdü.

Arestis, Türkiye’nin hedefinin "silah tehdidiyle terk edilen" Kıbrıs Rum taşınmazlarına Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla el koymak, aynı zamanda ileri sürülen "işgali" yasal görünümlü hukuki prosedürler aracılığıyla yasal hale getirmek ve pekiştirmek olduğunu da iddia etti.

“Dimopulos” kararının "ne yazık ki Türkiye’nin hedeflerini kolaylaştırdığını" öne süren Arestis, bu kararın hukuki anlamda yanlış ve çelişkili olduğunu iddialarına ekledi.