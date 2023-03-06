Türk taşınmazları konusunda Hristodulidis’ten talimat

Güney Kıbrıs'ta yeni kurulan hükümetin sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, ilk söyleşisini Kathimerini gazetesine verdi ve Hristodulidis’i destekleme amacıyla partisi DİSİ’den ayrılışı, yeni görevi ve Kıbrıs Türk taşınmazlarına dair soruları yanıtladı.

Rum sözcü Letimbiotis söyleşisinde özetle, Nikos Hristodulidis’i desteklemek adına partisi DİSİ’den istifa etmiş olmasına karşın kendini hâlâ DİSİ’ye ait gördüğünü belirterek, Hristodulidis’in de Meclis'le çok yakın iş birliği yapmayı öngördüğünü ifade etti.

Hristodulidis’in geçmişte yaşanan yolsuzluklar ve Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanılması konusundaki adımlarının ne olacağının sorulması üzerine ise Letimbiotis, “Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımının en çok haksızlığa uğradıklarını hisseden Rum göçmenleri yaraladığı ve İçişleri Bakanı’nın bu konunun çözülmesi yönünde Hristodulidis’ten kesin talimat aldığı” yanıtını verdi.

