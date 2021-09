“Türk tarafı diyaloğa hazır değil” iddiası

Tatar ile Anastasiadis, 20 Eylül’le başlayan hafta New York’ta bulunacak. Ancak Türk tarafının arabulucular düzeyinde dahi diyaloğa hazır olmadığı iddia edildi

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Brüksel’deki görüşmeden bu yana meydana gelenlerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in gerek BM Genel Kurulunda yapacağı konuşmada, gerekse New York’ta gerçekleştireceği görüşmelerde referans noktası teşkil edeceğini de kaydetti.

Gazete, elde edinilen bilgilere göre, Anastasiadis’in niyetinin, bu konulara, gerek BM Genel Sekreteriyle görüşmesinde, gerekse de yabancı liderler ve liderlerle yapacağı görüşmelerde atıfta bulunmak olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 20 Eylül’le başlayan hafta New York’ta bulunacaklarını da belirten gazete “her şeyin gösterdiği üzere, Tatar ile Anastasiadis’in aynı şehirde iyi yabancı olacakları” yorumunda bulundu.

Türk tarafının arabulucular düzeyinde dahi diyaloğa hazır olmadığının görüldüğünü kaydeden gazete, uluslararası örgüt tarafından yapılan nabız yoklamalarında, Kıbrıs Türk tarafının, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı özel danışmanı Jane Holl Lute’un iki tarafın müzakerecileriyle temaslarına olumsuz yanıt verdiğini iddia etti.

Mevcut olgular temelinde, liderlerin BM Genel Sekreteriyle ayrı ayrı görüşeceğini yazan gazete, tarafların müzakerecileriyle ilgili olarak ise, bunların da Kıbrıs sorunundaki durumu ele almak için, Lute’la ayrı ayrı temaslarda bulunma ihtimalleri olduğuna işaret etti.

Habere göre, Kıbrıs Rum Haber Ajansı (KİPE) tarafından İngilizlerin Kıbrıs sorununda ileriye götürdüğü fikirler paketiyle ilgili önceki günkü haberi yorumlaması istenen “yetkili bir kaynak”, İngilizlerin hali hazırda bazı öneriler sunduklarını ve bunların “diğer tarafa, egemenlik hakları ve iki devletle ilgili kendi tezini ileriye götürmesine izin verecek bazı belirsizlikler bıraktığı için, Rum tarafınca kabul edilemez olarak addedildiklerini” iddia etti.

Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması hedefiyle, ortak bir bileşen bulunmasına ilişkin çabaların diplomatik açıdan sürdüğünü belirten söz konusu “kaynak”, BM Genel Sekreterinin New York’ta Eylül ayında Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşeceğini ekledi.

Gazeteye göre Anastasiadis’in Guterres’e gönderdiği mektup konusunda da kendisine soru yöneltilen “aynı kaynak”, Anastasiadis’in bu mektupla, New York’ta yapılacak olası üçlü görüşmeye hazır olduğunu yinelediğini söyledi.

“Bunun sürece yardımcı olabilecek bir şey olduğunu düşündüklerini” öne süren söz konusu “kaynak”, Anastasiadis’in mektubunda “çözümün temelinin, BM kararları, Doruk anlaşmaları ve AB normları olması gerektiğinin yinelediğini” ileri sürdü.

“Aynı kaynak, üçlü bir görüşmeye katılma konusundaki iradelerini yazılı olarak ifade etmelerinin önemli olduğunu” da savundu.

Alithia gazetesi ise “BM Genel Kurulu Hareketlilik İçin Tek Ümit- İngilizlerin İleriye Götürdüğü Öneriler Konusunda Endişe” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Kıbrıs sorunundaki hareketliliğe ilişkin şansın, artık eylül sonunda New York’ta yapılacak olan BM Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleşebilecek kulis faaliyetlerine bırakıldığını yazdı.

Var olan konjonktürün herhangi bir iyimserliğe izin vermediğini, öte yandan Guterres, Tatar ve Anastasiadis ortak görüşmesinin de havada olduğu yorumunda bulunan gazete, bunun sebebinin ise Türk tarafının kabul edilemez tezlerde ısrar etmesi olduğunu iddia etti.

Öte yandan gazete Rum kesiminin, İngilizlerin faaliyetleri ve BM’de ileriye götürdükleri öneriler konusunda yoğun endişe ifade ettiğini yazdı.