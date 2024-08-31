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Turizmden 6 ayda 1 milyar Euro gelir

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Güney Kıbrıs'ın 2024 yılının ilk altı ayında turizm gelirleri 1 milyar 136 milyon 400 bin Euro oldu. Ülkeye gelen turistlerin yüzde 36'sını İngilizler oluşturdu

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Turizmden 6 ayda 1 milyar Euro gelir
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Güney Kıbrıs’ta 2024 yılının ilk altı ayını kapsayan turizm gelirlerinde, bir önceki yılın aynı dönemine oranla artış kaydedildi.

Güney'de yayımlanan Alithia ve diğer gazetelerde yer alan, Rum İstatistik Enstitüsü’nün açıklamasına göre, 2024 yılının ilk altı ayında turizm gelirleri 1 milyar 136 milyon 400 bin Euro olurken, 2023 yılının aynı döneminde ise bu rakam 1 milyar 90 milyon 100 bin Euro oldu.

Turistlerin harcamalarının da artış kaydettiğini yazan gazete, 2023 yılının ilk altı ayında 791 milyon Euro olan harcama miktarının 2024 yılının aynı döneminde 798 milyon Euro olduğunu aktardı.

Ülkeye gelen turistlerin yüzde 36'sını, Güney Kıbrıs’ın en çok turist aldığı İngiltere'den olduğuna işaret edilen haberde, İngiltere’den gelenlerin harcamalarının kişi başı ortalamasının 94,66 Euro olduğu belirtildi. En çok turist gelen ülke sıralamasında ikinci sırada yer alan İsrailli turistlerin ise kişi başı harcama ortalamasının 146 Euro olduğu kaydedildi.

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