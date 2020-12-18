banner583
banner572
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
5 0
Duyarlılıkı örneği
Duyarlılıkı örneği
11 0
 
“Çember giderek daralıyor”
“Çember giderek daralıyor”
32 0
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
72 0
Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?
Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?
31 0
Trabzonspor kupada havlu attı
Trabzonspor kupada havlu attı
13 0
Final, Yusuf Hüdan anısına olacak
Final, Yusuf Hüdan anısına olacak
20 0
banner529
banner570

Turizmde Güney'de de sert düşüş

banner476

banner577
Turizmde Güney'de de sert düşüş
Rum tarafına turist gelişleri 2020’nin ilk 11 ayında yüzde 83,9, sadece Kasım 2020’de ise yüzde 94,7 oranında geriledi.
Alithia’nın Rum İstatistik Dairesi verilerine dayandırdığı haberine göre, Ocak-Kasım 2019’da 3 milyon 866 bin 447 olan turist sayısı Ocak-Kasım 2020 döneminde 621 bin 927’e düştü.
Kasım 2019’da 169 bin 392 olan gelen turist sayısı Kasım 2020’de 8 bin 952 oldu. 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.