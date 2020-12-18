Turizmde Güney'de de sert düşüş

Rum tarafına turist gelişleri 2020’nin ilk 11 ayında yüzde 83,9, sadece Kasım 2020’de ise yüzde 94,7 oranında geriledi.

Alithia’nın Rum İstatistik Dairesi verilerine dayandırdığı haberine göre, Ocak-Kasım 2019’da 3 milyon 866 bin 447 olan turist sayısı Ocak-Kasım 2020 döneminde 621 bin 927’e düştü.

Kasım 2019’da 169 bin 392 olan gelen turist sayısı Kasım 2020’de 8 bin 952 oldu.