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Turistler akın akın Güney'e gitti

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Güney Kıbrıs’a 2023 yılının 11 ayında 3 milyon 700 binden fazla turist gitti

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Turistler akın akın Güney'e gitti
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Güney Kıbrıs’a 2023 yılının Ocak-Kasım ayları döneminde 3 milyon 722 bin 022 turist gittiği haber verildi.
Güney Kıbrıs’a 3 milyon 091 bin 039 turistin gittiği 2022 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında turistlerin rakamında bu yıl yüzde 20,4 artış meydana geldiğini yazan Politis gazetesi, 2023 yılının 11 aylık döneminde Güney Kıbrıs’a giden turistlerin sayısının 2019 yılında kayda geçirilen ve rekor olarak addedilen 3 milyon 976 bin 777 rakamına yaklaştığını belirtti.
Güney Kıbrıs’taki İstatistik Dairesinin yayımladığı verilere dayanarak, Kasım ayında Güney Kıbrıs’a giden turist sayısının 159 bin 605 olduğunu ve ülkeye 149 bin 857 turistin gittiği 2022 yılının Kasım ayıyla kıyaslandığında bu rakamda yüzde 6,5 artış yaşandığını kaydeden gazete, İngiltere’den Güney Kıbrıs’a yönelik gidişlerin bu yılın Kasım ayıyla ilgili ana turizm kaynağı olduğunu ekledi.
 
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