Turistik maksatlı “Hellim Evi” açılıyor

“Limasol Bölgesi Turizm Geliştirme ve Tanıtım Şirketi”nin Pissuri Muhtarlığı işbirliğinde, “geleneksel hellim üretim yeri" olarak ünlenen bölgeyi turistik çekim merkezi haline getirmek amacıyla “Hellim Evi” kuracağı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, “Hellim Evi” için Pissuri köyü girişinde restore edilen ve bugüne kadar kültür merkezi ve kafeterya olarak kullanılan eski polis karakolu binası seçildi. Turistlere hellim üretiminin gösterilmesi ve tadım yaptırılması amaçlanan projenin hayata geçirilmesi için Rum Turizm Müsteşarlığı’nın “Milky Way-Heartland of Legends” programı üzerinden finans sağlanmaya çalışılıyor.

