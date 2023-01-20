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“Tüm Kıbrıslı Türk çocuklara vatandaşlık verin”

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Güney’deki Politis gazetesi dün önemli bir manşet attı, “Tüm Kıbrıslı Türk çocuklara vatandaşlık verin" diye yazdı

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“Tüm Kıbrıslı Türk çocuklara vatandaşlık verin”
Avrupa Komisyonu karma evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını elde etmesinin bir hak olduğunu duyurmasının ardından Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Politis Gazetesi dün konuyu manşetine taşıdı. 
Gazete manşetinde "Tüm Kıbrıslı Türk çocuklara vatandaşlık verin" yazdı.
Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek de dün sosyal medya hesabından Politis’in manşetini paylaşarak yaptığı paylaşımda "Yoğun çabalarımız sonunda meyvesini verdi. Adamızda hak ihlaline maruz kalmış bireylerin sesine ses olmaya, seslerini çoğaltamaya devam edeceğiz!" dedi.
 
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