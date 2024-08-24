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TUI KKTC gezilerine son verdiği haberini yalanladı

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TUİ “Kıbrıs’taki operasyon ekibimizin şefi tarafından elektronik posta gönderildiği doğru ama TUI’nin konuyla ilgili tutumunu yansıtmıyor. Söz konusu çalışan, şirket pozisyonunu yanlış yansıtan, onaylanmamış ifadelerde bulunmaması konusunda uyarıldı”

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TUI KKTC gezilerine son verdiği haberini yalanladı
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 Alman Tur Operatörü TUI, KKTC’ye günübirlik gezilerine son verilmesi konusunda Rum yönetimi ile anlaşmaya vardığı yönünde Rum basınında yer alan haberleri yalanladı.
Cyprus Mail, TUI’nin, Güney Kıbrıs’taki operasyon ekibi şefinin, yerel (Rum) ortaklarına, TUI’nin Kuzey’e yönelik gezileri artık satmayacağı veya tanıtımını yapmayacağını belirten bir elektronik posta gönderdiğinin doğru olduğunu ancak bunun, TUI’nin konuyla ilgili tutumunu yansıtmadığını açıkladığını yazdı.
TUI, Cyprus Mail’e yaptığı açıklamada “son günlerde medyada yer alan Kuzey Kıbrıs’a gezi teklifimizle ilgili yerel bir çalışanın yaptığı açıklamalar, içerik ve üslup olarak TUI Cyprus’un tutumunu yansıtmamaktadır” denildi. TUI’nin küresel bir şirket olarak her zaman değişim ve iş birliğini savunduğu kaydedilen açıklamada Güney Kıbrıs’taki TUI operasyon şefinin, “şirket pozisyonunu yanlış yansıtan, onaylanmamış ifadelerde bulunmaması konusunda uyarıldığı” bilgisi verildi.
TUI açıklamasında ayrıca “elbette misafirler Kıbrıs’ta tatilleri sırasında istedikleri gezi ve aktiviteleri özgürce seçebilirler.  Seçimlerini Kuzey Kıbrıs’ı da içeren sayısız gezi paketi arasından yapabilirler.” denildi. 
 
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