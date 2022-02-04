Trodos’ta gölet dondu

Trodos’ta 1600 metre yükseklikte bulunan yapay gölet, soğuk hava dolayısıyla buz tuttu





Trodos’ta, rakım olarak adanın en yüksek yerinde bulunan yapay bir gölün soğuk havanın etkisiyle buz tuttuğu bildirildi.

Prodromos köyü yakınlarında, çam ağaçlarının arasında olan yapay göletin donmasıyla kartpostallık görüntüler oluştu.

Rum haber kaynaklarında göletin donması, “doğal buz pateni alanımız oldu” şeklinde yorumlandı.

1962 yılında inşa edilen göletin bölgedeki olası yangınlara karşı itfaiyenin su ihtiyacını karşılaması için yapıldığı belirtildi.

1600 metre yükseklikteki gölet, 122 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip.



