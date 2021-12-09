Trodoslar beyaza büründü

Adada soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başlarken, Trodos Dağları’na kar yağdı

Soğuk ve yağışlı hava adayı etkisi altına aldı, Trodos dağlarının zirvesine kar yağdı.Milli Orman Parkı’nın beyazlara bürünmesiyle ortaya çıkan görüntüler de sosyal medyaya yansıdı.Rum Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, kar sadece Trodos bölgesinde değil, dağların daha geniş bir kesiminde de devam edecek.Öte yandan Güney Kıbrıs’taki haber kaynakları, Trodoslar’ın dönüşümlü olarak kar ve karla karışık yağmur almaya devam ettiğini bildirdi.Trodos’ta dün erken saatlerde kar yağmaya başladı ve öğleden sonraya kadar sürerken, şiddetli yağış ve sis yol ağında sorunlara neden oldu.Rum Polisi tarafından dün sabah yapılan açıklamada, karla kaplı dağlık bölgenin fotoğraflarını paylaşarak, Trodos’a giden yolların yalnızca dört teker çekişli veya kar zinciri olan araçlara açık olduğu söylendi.Birkaç sürücünün kaygan yollar nedeniyle Trodos’a ulaşamaması üzerine polis, dört çekerli veya kar zinciri olmayan araçların Trodos’a ulaşmasına engel oldu.Polis, “Limasol-Platres-Troodos yolundan Trodos dağlarına giden sürücülerin, Platres’e yanaştıktan sonra bölgedeki kaygan yollar nedeniyle yola devam edemedikleri gözlemlendi” dedi.