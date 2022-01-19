banner762
banner753
Tilkiler hava soğudukça ağıllara dadanıyor
Tilkiler hava soğudukça ağıllara dadanıyor
75 0
“Adada neler yok ki”
“Adada neler yok ki”
29 0
 
COVID-19’dan bir günde dört ölüm
COVID-19’dan bir günde dört ölüm
286 0
“Çocuklar için hepimizin her zaman yapacak bir şeyi var”
“Çocuklar için hepimizin her zaman yapacak bir şeyi var”
22 0
Sivil Savunma Teşkilatı'ndan saygı yürüyüşü
Sivil Savunma Teşkilatı'ndan saygı yürüyüşü
12 0
Çiftçi, ekinlerini ilaçlamakta kararsız
Çiftçi, ekinlerini ilaçlamakta kararsız
123 0
Bugüne kadarki en büyük oy pusulası
Bugüne kadarki en büyük oy pusulası
41 0
banner661
banner726

Trodos'ta kar kalınlığı 15 santimi aştı

banner476

banner714
Trodos'ta kar kalınlığı 15 santimi aştı

 Sabah saatlerinden beridir yoğun kar yağışı altında olan Trodos’ta kar kalınlığının 15 santimetreyi aştığı bildirildi.

Rum radyosuna konuşan Trodos’taki meteoroloji istasyonu yetkilisi İrodotos Panayidis, Trodos platosundaki kar kalınlığının 15 santimetreyi aştığını, hava sıcaklığının da öğle saatlerinde sıfırın altında 6 derece santigrat dolayında olduğunu açıkladı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği ve yollarda buzlanma görüldüğü belirtilirken sabah saatlerinde 10 civarında kişinin araçlarıyla yollarda mahsur kaldığı bilgisi de verildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.