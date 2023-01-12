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Trodos'ta beyaz büyü

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Trodos'ta beyaz büyü
Güney Kıbrıs’taki Meteoroloji Dairesi'nin, bu sabah saat 6’dan yarın sabah saat 6’ya kadar geçerli olacak şekilde, yağmur ve yer yer gerçekleşecek şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar için sarı alarm yayımladığı haber verildi.
Hava şartlarının önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği, öte yandan hava sıcaklığının ise yarın düşeceği kaydedildi.
Trodos dağlarında kar yağışının başladığı ve Trodos’taki “Ulusal Orman Parkının” beyaza büründüğü belirtildi.
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