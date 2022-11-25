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Trodos'a mevsimin ilk karı düştü

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Trodos'a mevsimin ilk karı düştü
Ülkemizde son günlerde birçok bölgeye düşen yağmurlar Güney Kıbrıs'ın en yüksek bölgesi olan Trodos'ta bugün kar olarak düştü.
Hava sıcaklığının 1 derece civarında olduğu Trodos dağında öğleden sonra ve akşam saatlerinde düşen kar nedeniyle Trodos'un en yüksek bölgesi ve etekleri beyaza büründüğü bildirildi.
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