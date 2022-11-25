Trodos'a mevsimin ilk karı düştü

Ülkemizde son günlerde birçok bölgeye düşen yağmurlar Güney Kıbrıs'ın en yüksek bölgesi olan Trodos'ta bugün kar olarak düştü.
Hava sıcaklığının 1 derece civarında olduğu Trodos dağında öğleden sonra ve akşam saatlerinde düşen kar nedeniyle Trodos'un en yüksek bölgesi ve etekleri beyaza büründüğü bildirildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.