Total Energies, Limasol'da 100 MWp gücünde güneş parkı inşa edecek

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 7 parselde, İtalyan ENI şirketiyle birlikte ortak faaliyet gösteren Fransız “TotalEnergies” şirketinin, Güney Kıbrıs’taki faaliyetlerini genişletmeyi hedeflediği ve bu bağlamda, Limasol’a güneş parkı kuracağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “TotalEnergies” şirketinin “Universal Life” şirketi ile konsorsiyum oluşturarak, Limasol’daki Vasa, Asgata ve Sanida köyleri arasındaki bölgeye 100 MWp gücünde güneş parkı inşa etmek için kolları sıvadığını yazdı.

Gazete, “Universal Green Energies” tarafından Çevre Dairesi’ne Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu için başvuru yapıldığını ve 6 Ekim’e kadar bu sürecin sonlandırılması gerektiğini kaydetti.

Haberde, güneş parkının yıllık kapasitesinin 160 bin megavat olduğu ve yaklaşık 33 bin hanenin yıllık elektrik tüketimini karşılayabilecek güçte olduğu belirtildi.

