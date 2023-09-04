Toplantı var sonuç yok

Limasol’daki olaylar için Rum Başkanlığı’nda toplantı üstüne toplantı yapıldığı ancak herhangi bir sonuca varılamadığı belirtildi

Rum Başkanlığında, Limasol’daki olaylar için toplantı yapılırken siyasi partiler de yaşanan olayları kınadılar.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi “Toplantı Üstüne Toplantı Ama Sonuç Sıfır” başlıklı haberinde ilk önce Baf’a bağlı Hloraka’da daha sonra Limasol’da yaşanan olaylar üzerinde Rum Başkanlığı’nda toplantı üstüne toplantı yapıldığını ancak herhangi bir sonuca varılamadığını yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında önceki gün sabah tüm yetkili ve ilgili birimlerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Gazete toplantı sırasında Hristodulidis’in, Limasol’daki olanlar konusunda hissettiği utancı saklamaya çalışmadığını yazdı.

Alithia gazetesine göre Hristodulidis, toplantı öncesinde bir etkinlik çerçevesinde yaptığı açıklamada “utanç verici görüntülerden” söz etti.

Sorumlu olduğu tespit edilen kişilerden zararın ödemesinin isteneceğini söyleyen Hristodulidis, çıkan olayların, mülteci sorunuyla başa çıkılmasıyla herhangi bir ilgisinin olmadığını ifade etti.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca “bu olaylara müdahil olanlar, ülkelerini biraz sevseler veya ilgilenselerdi, öncellikle ülkemize zarar veren bu tür faaliyetleri yapmazdı” ifadesini de kullandı.

