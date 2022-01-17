banner762
banner753
Neden bazı kişilerin Covid-19’u hafif atlattığı belli oldu
Neden bazı kişilerin Covid-19’u hafif atlattığı belli oldu
140 0
27 0
 
“Ne kadar fırsatçı oldunuz”
“Ne kadar fırsatçı oldunuz”
202 0
Akçay’da liderimize vefa
Akçay’da liderimize vefa
12 0
Hentbol’da U16 ligi heyecanı devam ediyor
Hentbol’da U16 ligi heyecanı devam ediyor
8 0
Citroen C5 Aircross makyajlandı
Citroen C5 Aircross makyajlandı
14 0
İlk kez buluştuğu kişiyle karantinada mahsur kaldı
İlk kez buluştuğu kişiyle karantinada mahsur kaldı
13 0
banner661

Tonga adasındaki volkan patlamasının itici dalgası Kıbrıs'a ulaştı

banner476

banner714
Tonga adasındaki volkan patlamasının itici dalgası Kıbrıs'a ulaştı

 Güney Pasifik’teki ada ülkesi Tonga’nın 65 km açığında, denizaltındaki dev bir volkanın cumartesi günü patlamasının oluşturduğu itici dalganın Kıbrıs adasına kadar ulaştığı haber verildi.

Alithia ve diğer gazetelere göre Rum Meteoroloji Dairesi Müdürü Klanthis Nikolaidis cumartesi akşamı saat 22.00 sularında Laranaka ve Baf havaalanlarında kurulu otomatik meteorolojik gözlem sistemlerinin, bölgedeki basınç alanında yukarı ve aşağı doğru ani değişiklikler kaydettiğini açıkladı.

Nikolaidis “sistemler, 1,011 olması gereken basıncın aniden 1,5 birim ani yükseliş ve hemen ardından 3,5 birim ani düşüş kaydetti” dedi. Bu tür basınç değişimlerinin sadece şiddetli rüzgar durumlarında yaşandığını ancak cumartesi günü o saatte bölgede şiddetli rüzgar olmadığını anlatan Nikolaidis, “Bu fenomenin denizaltındaki volkan patlamasının itici dalgasının izi olduğunu söyleyebiliriz” ifadesini kullandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.