“TMK’ya kitlesel başvuru federasyon çözümünün mezar taşı olur”

Kapalı Maraş için TMK’ya muhtemel kitlesel bir başvurunun ciddi tehlikeler içerdiğini belirten Hristodulis “Böyle bir gelişme Türk tarafının, Kapalı Maraş’ta Kıbrıs sorununa iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü zeminindeki çözüm perspektifine mezar taşı olacak şartlar yaratmak için kullanılabilir”

Güney Kıbrıs’taki haftalık Kathimerini gazetesi Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile özel röportaj yaptı ve “Dışişleri Bakanı Kathimerini’ye: Maraş’taki Gelişmeler Çözüm Çerçevesini Belirleyecek” başlığıyla manşete çekti.

Gazeteye göre Hristodulidis KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Türkiye’nin yeni emrivakiler gelmesini ihtimal dışı görmediğini söyledi.

Gazete Maraş’la ilgili kotarılmakta olan yeni olgular karşısında halen BM’ye, Güvenlik Konseyi daimi yelerine mektup göndererek, Kapalı Maraş için Teknik Komite oluşturulması önerilerini yinelediklerini anlatan Hristodulidis’in Rum siyasi partilerini ve “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı Türkiye’nin seçimler ve Kıbrıs sorununun çözüm şekli konusundaki gerçek taleplerini” dikkate alarak bu öneriyi desteklemeye çağırdığını” yazdı.

“2014’TEKİ ANLAŞMA ÖZERSAY KIBRISLI TÜRKLERİN DE KATILMASINDA ISRAR ETTİĞİ İÇİN YAPILAMADI”

Hristodulidis Mayıs 2014’te ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden Ada’ya geleceğinde, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yerli ve yabancı uzmanların kentin ABD finansmanı ile yeniden imarı hazırlıkları için Kapalı Maraş’a girmesi konusunda anlaşmaya çok yakın olduğunu, Biden geldiğinde bu anlaşmanın, Kıbrıslı Türk Müzakereci Kudret Özersay’ın, uzmanlar grubuna Kıbrıslı Türklerin de katılmasında ısrar etmesi nedeniyle çöktüğünü söyledi.

Hristodulidis, Türkiye’nin, Kıbrıs Türk toplumundaki, “yeni emrivakiler yaratarak Kıbrıs sorununun çözüm şeklinin değiştirilmesini hedefleyen kesimle iş birliği yaptığını” iddia etti.

Maraş konusunda masada, uygulanması halinde Kıbrıs sorununa uzlaşılmış zeminde çözüm yönünde katalizör olabilecek bir öneri bulunduğunu, bu önerinin kabul edilip uygulanması için Kıbrıslı Türklerin ve Rumların çalışması gerektiğine inanç belirten Rum bakan, şunları da söyledi:

“Mevcut Kıbrıs Türk liderliğinin bu öneriyi kabul etmek ve uygulamak için net teşviki vardır. Aynı şeyi ‘iki bölgeli iki toplumlu federasyon’dan yana olan Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partilerinden de bekliyoruz. Maraş Belediye Konseyi'nin bu çabaya dayandığını dikkate alarak, bu yönde hareket etmelerini umuyoruz. Böyle bir şey müzakerelerin işgal bölgelerindeki seçim prosedürünün hemen ardından Crans Montana’da koptuğu yerden yeniden başlaması perspektifini çok güçlendirecek bir mesaj da olacak.”

Maraş kökenlilerin Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) kitlesel başvurularının sıkıntı çıkarıp çıkarmayacağı sorulan Hristodulidis, şöyle konuştu:

“Konuyu inceleyen hukuk danışmanlarımız, bireysel mülkiyet hakkına ve herkesin mülkü ile ilgili konularda özgürce karar alma hakkına mutlak saygıyla birlikte, Kapalı Maraş’taki malları için TMK’ya muhtemel kitlesel bir başvurunun ciddi tehlikeler içerdiği görüşündedirler. Malum sebeplerle detaya girmemekle birlikte, hukuki görüşe göre, böyle bir şey kapalı Maraş ile ilgili Türk planlamalarını caydırmak şöyle dursun, cesaretlendirecek. Aynı zamanda böyle bir gelişme Türk tarafının, Kapalı Maraş’ta Kıbrıs sorununa iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü zeminindeki çözüm perspektifine mezar taşı