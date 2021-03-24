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TL'nin değer kaybının Güney Kıbrıs turizmini de etkileyebilir endişesi

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Rum akademisyen Andreas Mihalidonis, TL’de gözlemlenen değer kaybının Türkiye’yi ucuz turizm destinasyonu haline getirmekte olduğu, bu durumun da genel olarak Avrupa’ya ve Güney Kıbrıs’a turist hareketini olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesini yaptı

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TL'nin değer kaybının Güney Kıbrıs turizmini de etkileyebilir endişesi
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TC Merkez Bankası Başkanlığına yapılan atama sonrasında Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybının, Güney Kıbrıs turizmini de etkileyebileceğinden endişe ediliyor.

Alithia, Rum akademisyen Andreas Mihalidonis’in, TL’de gözlemlenen değer kaybının Türkiye’yi ucuz turizm destinasyonu haline getirmekte olduğu, bu durumun da genel olarak Avrupa’ya ve Güney Kıbrıs’a turist hareketini olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesine yer verdi.

Politis ise Güney Kıbrıs’ın 1 Nisan’dan itibaren Birleşik Krallık, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’dan gelecek turistlere kapılarını açacağını bildirdi.

Habere göre Rum yönetimi yeni tip koronavirüs dolayısıyla aldığı, yabancı turistlerin ülkeye girişi ile ilgili kısıtlamayı 1 Nisan itibarıyla kaldırmaya ve Birleşik Krallık, İsrail, Katar, BAE ve Suudi Arabistan’dan aşı karnesine sahip turistleri test zorunluluğu olmaksızın, karnesi olmayanları da teste tabi tutarak ülkeye kabul etmeye karar verdi.

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