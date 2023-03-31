Teröristler Kıbrıs’a da saldırı planlamış

Yunanistan’da son anda önlenen terör saldırısı konusunda tutuklanan iki Pakistanlının, Güney Kıbrıs’ta da saldırı planlayan ağın bir parçası oldukları ortaya çıktı

Yunanistan’da son anda önlenen terör saldırısı konusunun, Güney Kıbrıs’a da uzandığı belirtildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Yunanistan İstihbarat Teşkilatı ve Terör ile Mücadele Birimi’nin, son anda önlediği terör saldırısı haberine geniş yer verirken bunun uzantılarının, Güney Kıbrıs’a dayandığını yazdılar.

Yunan yetkililerinin, terör örgütü ağını yakaladıklarını yazan gazete, olayla ilgili olarak iki Pakistanlı’nın tutuklandığını belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Rum polisinin, 2021 yılında Güney Kıbrıs’ta tutuklanan Pakistanlı ile bu olay arasında bağlantı olup olmadığını konusunda Yunan makamlarından bilgi istediğini yazdı.

Habere göre polisten bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada, 2021 yılında Güney Kıbrıs’ta tutuklanan 38 yaşındaki Azeri ile bu olayın şimdilik bağlantısının olmadığının görüldüğünü ancak bunun; Yunan makamlarından alınacak bilginin ardından netleşeceğini ifade etti.

Alithia gazetesi “Teröristler Kıbrıs’a da Saldırı Planladılar” başlıklı haberinde, aynı konudan bahsederken Yunanistan’da tutuklanan iki Pakistanlının, Güney Kıbrıs’ta da saldırı planlayan ağın bir parçası olduklarının görüldüğünü yazdı.

Rum basınında çıkan haberlerin, Rum polisi tarafından Ekim 2021’de tutuklanan Pakistanlının, Güney Kıbrıs’taki İsrailli iş insanlarına yönelik saldırı planlandığı konusunda şüpheli olduğunu, Pakistanlının ayrıca yine aynı suç şüphesiyle tutuklanan 38 yaşındaki Azeri ile iş birliği yaptığının görüldüğünden söz ettiğini yazan gazete, Baf sakini olan bahse konu 27 yaşındaki Pakistanlının, kaldığı ve 3 cep telefonunun bulunduğu apartman dairesine yapılan ani baskın sonucunda tutuklandığını belirtti.

Gazete haberinde ayrıca 2021 yılında İsrail hedeflerine saldırı nedeniyle Güney Kıbrıs’ta Pakistanlıların tutuklandığını, bir yıl sonra ise 2022’de bu kez Türkiye’de Pakistanlılarla ilgili yeni tutuklamaların yapıldığını anımsattı.

