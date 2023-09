Rum lider Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Guterres’e gönderdiği mektupta, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir temsilci temsilci atanmasının açıklanması için en uygun zamanın, BM Genel Sekreterinin iki liderlerle yapacağı bir üçlü görüşmenin ardından olacağını iletti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 6 Eylül 2023 tarihinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili bir temsilci atama konusunda hareket etmesi gereken zamanın geldiği mesajını vurguladığı haber verildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Temsilci Atanmasının Vakti” başlığıyla yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in mektupta temsilci atanmasının açıklanması için en uygun zamanın, BM Genel Sekreterinin iki liderlerle yapacağı bir üçlü görüşmenin ardından olacağını savunduğunu da aktardı.

Gazete 6 Eylül tarihli mektubun Hristodulidis tarafından “Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakere sürecinin canlanmasına ilişkin devam eden çaba ve kapsamlı bir çözüm perspektifi, aynı zamanda müdahil tarafların tümünün BM Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta bulunacak olması ve yeniden etkileşime geçme fırsatıyla bağlantılı olarak gönderildiğini” de belirtti.

Hristodulidis’in mektupta BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla devam eden ilgisi, aynı zamanda Rosemary DiCarlo ile Miroslav Jenca’nun müzakerelerin yeniden başlaması gidişatına yönelik gösterdikleri çabayla ilgili teşekkürlerini sunduğunu da kaydeden gazete, Hristodulidis’in sözlerini şu şekilde sürdürdüğünü iletti;

“Geçen Mart ayında Brüksel’deki görüşmemizde aynı zamanda Dışişleri Bakanımın geçen Temmuz New York’taki görüşmesinde sizinle paylaşma fırsatı bulduğum üzere, Kıbrıs sorununun, BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında tanımlandığı üzere siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu ve kapsamlı çözümüne, aynı zamanda çözüme ilişkin çabaların Crans Montana’da kaldığı noktadan devam etmesine tamamen bağlı kalmaya devam ediyorum.”

Hristodulidis mektupta “Kıbrıs’la ilgili olarak Crans Montana’da gerçekleştirilen toplantının başarısızlıkla sonuçlanmasının 6 yıl sonrasında, müzakere sürecinin tekrar rayına oturmasının ve uzayan çıkmazın son bulmasının zamanının geldiğini” de öne sürdü.

Hristodulidis’in mektupta “Kıbrıs MEB’indeki ihlaller, kapalı bölge Maraş ve ara bölgede boyunca gerçekleşen faaliyetler aynı zamanda kısa süre önce Pile’de Barış Gücü mensupları aleyhinde gerçekleşen olaylar” olmak üzere, son 6 yıldır gerçekleşen bir dizi olayı kayda geçirdiği de kaydedildi.

Tüm bunların mevcut durumun (statükonun) bir istikrarsızlık kaynağı olduğunu hatırlattığını öne süren Hristodulidis, bu istikrarsızlığın Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunmasını bir zorunluluk haline getirdiğini ve bu gereksinimin mevcut uluslararası durum dolayısıyla daha da zorunlu hale geldiğini ileri sürdü.

Hristodulidis mektubunda “geçtiğimiz dönemde, sonraki adımlara odaklanmaya devam edebilmemiz için seçim süreçleri sona erene kadar beklememiz gerektiğini kabul ettik. Ayrıca olumlu perspektifler meydana getirilmesine izin verecek olumlu ortamın hâkim olmasının sağlanması gerektiğini de vurguladık” ifadelerini de kullandı.

Mektupta, meydan okumalara rağmen Rum kesiminin bu yaklaşıma sıkı sıkıya bağlı kaldığını ve bu mantıktan hareketle, sürekli inisiyatifler üstlendiği iddiasında da bulunan Hristodulidis, kısa süre önce yaşanan gelişmelerin, BM çerçevesinde net bir bakış açısının olmamasının kargaşa yaşanması ve yeni oldubittiler meydana getirilmesi arzusu açısından uygun bir zemin teşkil ettiğini kanıtladığını da ileri sürdü.

Hristodulidis iki sayfalık mektubunda, bu durumun devam etmesinin sürdürülebilir olmadığını, bununla birlikte müdahil tarafların tümünün BM Güvenlik Konseyinin bir BM temsilcisi atanmasına ilişkin tekrarlanan çağrılarına kulak vermelerinin gerekli olduğunu da öne sürdü.

Mektubunun sonunda, temsilci atanması konusunun ilerlemesi ve bunun liderlerin New York’ta BM Genel Sekreteri himayesinde yapacakları üçlü bir görüşmenin ardından açıklanması hususunda hazır olduğunu ifade eden ve buna ilişkin taahhüdünü de ortaya ifade eden Hristodulidis, böyle bir gelişmenin Kıbrıs ve bölge açısından olumlu gelişmeler yaşanması için somut bir adım teşkil edeceğini sözlerine ekledi.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 22 Eylül’de New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceği, 20 Eylül’de ise BM Genel Kurulunda konuşma yapacağı anımsatıldı.