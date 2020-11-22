“Tek çıkış yolu federasyon için müzakere etmek”

Rum Yönetimi Eski Başkanı Yorgos Vasiliu, statükonun mevcut şekliyle kalmaya devam etmeyeceğini ve güçlünün, yani Türkiye’nin çıkarına olacak şekilde değişeceğini; bu nedenle de tek çıkış yolunun federasyon çözümüne yönelik müzakere etmek olduğunu söyledi.

Alithia gazetesine röportaj veren Vasiliu, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından zor bir döneme girildiğini ancak Tatar’ın tezlerinin, Denktaş’ın tezlerinden hiçbir farkı bulunmadığının da unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Habere göre, Vasiliu, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlikten bahsetmesiyle ilgili olarak, egemen eşitlik diye bir şeyin olmadığını, eşitlik olmadan federasyonun olmayacağını ifade etti.

Vasiliu, eşitlik kelimesini kabul ettiklerini çünkü bunun federasyona hizmet ettiğini belirterek, Kıbrıs sorununun kendi başına değil, Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında yapılacak bir işbirliği ve anlayış anlaşması çerçevesinde çözüleceğini söyledi.

Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “tehditleri” devam ettikçe, herhangi bir diyaloga girilemeyeceği konusuna katılmadığını belirten Vasiliu, böyle bir şeyin, diyalogun anahtarını Türkiye’nin eline vermek olacağını ve Rum tarafının net şekilde çözüm istediğini dillendirmesi gerektiğini kaydetti.

Habere göre, Vasiliu, KKTC’nin tanınması olasılığının her zaman var olduğunu ve kendilerinin bunu ciddiye almamasının hata olduğunu belirtti.



