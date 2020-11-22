banner480
banner69
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
7 0
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
41 0
 
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
23 0
Dünyanın en sevilen 7 çorbası
Dünyanın en sevilen 7 çorbası
36 0
Kavşaklar aydınlatma bekliyor
Kavşaklar aydınlatma bekliyor
15 0
Görenler şaşırıyor
Görenler şaşırıyor
116 0
Dağçamur’un, birinci yaş coşkusu
Dağçamur’un, birinci yaş coşkusu
13 0
banner529
banner570

“Tek çıkış yolu federasyon için müzakere etmek”

banner476

“Tek çıkış yolu federasyon için müzakere etmek”
Rum Yönetimi Eski Başkanı Yorgos Vasiliu, statükonun mevcut şekliyle kalmaya devam etmeyeceğini ve güçlünün, yani Türkiye’nin çıkarına olacak şekilde değişeceğini; bu nedenle de tek çıkış yolunun federasyon çözümüne yönelik müzakere etmek olduğunu söyledi.
Alithia gazetesine röportaj veren Vasiliu, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından zor bir döneme girildiğini ancak Tatar’ın tezlerinin, Denktaş’ın tezlerinden hiçbir farkı bulunmadığının da unutulmaması gerektiğini kaydetti.
Habere göre, Vasiliu, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlikten bahsetmesiyle ilgili olarak, egemen eşitlik diye bir şeyin olmadığını, eşitlik olmadan federasyonun olmayacağını ifade etti.
Vasiliu, eşitlik kelimesini kabul ettiklerini çünkü bunun federasyona hizmet ettiğini belirterek, Kıbrıs sorununun kendi başına değil, Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında yapılacak bir işbirliği ve anlayış anlaşması çerçevesinde çözüleceğini söyledi.
Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “tehditleri” devam ettikçe, herhangi bir diyaloga girilemeyeceği konusuna katılmadığını belirten Vasiliu, böyle bir şeyin, diyalogun anahtarını Türkiye’nin eline vermek olacağını ve Rum tarafının net şekilde çözüm istediğini dillendirmesi gerektiğini kaydetti.
Habere göre, Vasiliu, KKTC’nin tanınması olasılığının her zaman var olduğunu ve kendilerinin bunu ciddiye almamasının hata olduğunu belirtti.

 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.