“Tedbir alınmazsa olaylar kontrol edilemez hale gelecek”

Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis, geçtiğimiz Cuma akşamı, mülteci sorununu protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteride çıkan olaylarla ilgili

modern bir şehrin kuşatma altında olmasına izin verilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Nikolaidis, geçtiğimiz Cuma günü mülteci sorununu protesto etmek için gerçekleştirilen yürüyüş sırasında çıkan olayları kınayarak devletin ilgili birimlerinin kamu güvenliğini, kamu düzenini, can güvenliğini düzenini korumaya borçlu olduklarını ifade etti.

Nikolaidis açıklamasında ayrıca etkili tedbirlerin alınmaması durumunda olayların daha da tehlikeli ve kontrol edilemez hale geleceği yönünde de uyarıda bulundu.

