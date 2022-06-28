Tatbikatta, bir sözleşmeli asker ağır yaralandı

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun dün, Baf’ta gerçekleştirdiği tatbikatta, 23 yaşındaki bir sözleşmeli asker ağır yaralandı.

Rum haber kaynakları, tatbikat senaryosu gereği helikopterden halatla denizdeki tekneye inmeye çalışan askerin, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yaralanarak denize düştüğünü duyurdu.

Kazanın gerçekleşmesinin ardından denizden çıkarılan ve şuurunun kapalı olduğu ifade edilen asker, önce Baf Devlet Hastanesi’ne, oradan da durumunun ciddi olması nedeniyle helikopterle Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.