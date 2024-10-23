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“Tatar’ın tutumu katı”

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Rum Meclis Başkanı ile görüşen Hristodulidis kendi tezlerinden ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın izlediği katı tutumdan söz etti

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“Tatar’ın tutumu katı”
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu arasında önceki gün gerçekleştirilen görüşme Rum basınında geniş şekilde yer aldı.

Alithia gazetesi, Rum Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun görüşme sonrasındaki açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Dimitriu, kurumların bir araya gelmesi ve görüş alışverişinde bulunması gerektiğini ifade etti.

Tüm konuları kapsayan bir görüşme olduğunu ifade eden Dimitriu, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri de ele aldığını belirtti.

Dimitriu, Hristodulidis’in kendisine bilgilendirmede bulunduğunu, kendisinin de Hristodulidis’e parlamenter diplomasi yoluyla yerine getirilen misyonlar hakkında bilgi verdiğini ifade etti.

Çin’de gerçekleştirdiği temaslar hakkında da bilgilendirmede bulunduğunu söyleyen Dimitriu, bu hafta içerisinde yapılacak olan Kırım Zirvesine de katılacağını belirtti.

Haberi “Bilgilendirici Nitelikli Görüşme” başlığıyla veren Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu ile gerçekleştirdiği görüşmede, ilk olarak New York’ta gerçekleştirilen gayriresmi görüşmede yaşananlar konusunda Dimitriu’ya bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis kendi tezlerinden ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “izlediği katı tutumdan” da söz etti.

Dimitriu ise açıklamaları çerçevesinde görüşme sırasında bütçe konusunu da ele aldıklarını, Maliye Bakanı Makis Keravnos’un, Meclis Maliye Komitesi üyeleriyle görüşmeye başladığını söyledi.

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