“Tatar’ın seçilmesi Kıbrıs sorunundaki durumu zorlaştıracak”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın iki devleti savunduğunu söyleyen Hrisostomos, Tatar’ın seçilmesinin Kıbrıs sorunundaki durumu zorlaştıracağına inandığını belirterek Avrupa’nın, Kıbrıs’ta iki devlete teveccüh göstermediğini belirtti

Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos, Kathimerini gazetesine verdiği söyleşide, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Maraş konularında da değerlendirmelerde bulundu.

Kathimerini gazetesine göre Başpiskopos II.Hrisostomos, Tatar’ın Kıbrıs Türk liderliğine seçilmesinin Kıbrıs sorunundaki durumu zorlaştırıp zorlaştırmayacağı şeklindeki bir soru üzerine, bu olgunun, Kıbrıs sorunundaki durumu zorlaştıracağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın iki devleti savunduğunu söyleyen Hrisostomos, “Avrupa’nın, Kıbrıs’ta iki devlete teveccüh göstermediğini” belirtti.

II.Hrisostomos, Avrupa’yı, Kıbrıs’ın bütününün değil, “özgür parçasının” AB içerisinde olduğu konusunda ikna etmeleri gerektiğini söyledi.

II.Hrisostomos, “ancak diğer tarafı da Türkiye ile birleşmeye gitmeye ittiklerini, içeride Türkiye’nin olacağını” savundu.

Maraş ile ilgili soru üzerine II.Hrisostomos, Türkiye’nin Maraş’ın bir kısmını açma konusunda blöf yaptığına inandığını söyledi.

Maraş kentinin yıkılmış olduğunu, Türkiye için bunun yanına başka bir şehir inşa etmesinin kolay olduğunu, bununla birlikte otellerin yarım asırdır terk edilmiş olduğunu, bunların yıkım istediğini, inşa edilmesinin mümkün olmadığını, Türklerin buraya gidip şehri veya otelleri inşa etmek için milyarlarca para vereceğini sanmadığını da ifade etti.

UKRAYNA KİLİSESİNİN TANINMASI

II. Hrisostomos, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen bir ayinde, Kiev ve Tüm Ukrayna Metropoliti Epifanios’un ismini anması ve bunun Ukrayna Kilisesi’ni fiili tanıması anlamına gelmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili soruları da yanıtladı.

II.Hrisostomos, Moskova Patrikhanesi’nin, Ukrayna meselesine saygı duymadığını, bunun da kendisini tarafsız olan tutumunu terk etmesine ve Ukrayna Patrikhanesinden yana tavır almaya ittiğini söyledi.

BAŞPİSKOPOS MOSKOVA’NIN HEDEFİNDE

Öte yandan Politis gazetesi, manşetten verdiği haberinde, Başpiskopos II.Hrisostomos’un, Ukrayna Kilisesi’ne yönelik tavrı nedeniyle “Moskova’nın Nişangahında” olduğunu belirtti.

Gazete, Moskava Patrikhanesinin, II.Hrisosostomos’u, ayin sırasında isim anmayı kesmesi için tehdit ettiğini, ayrıca Sensinod Meclisi üyelerine de şantaj yaptığını yazdı.

