banner875
banner885
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
9 0
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
7 0
 
Activia Ünilig’de heyecan başlıyor
Activia Ünilig’de heyecan başlıyor
17 0
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı belli değil”
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı belli değil”
9 0
23 0
Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?
Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?
45 0
Utanç verici manzara
Utanç verici manzara
26 0
banner878

Tatar ile Anastasiadis, 7 Aralık'ta buluşuyor

banner476

Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum lider Anastasiadis’in 7 Aralık'ta sosyal içerikli bir görüşmede bir araya gelmesi bekleniyor

banner825
Tatar ile Anastasiadis, 7 Aralık'ta buluşuyor
Rum basınında bugün yer alan bir habere göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM’nin 7 Aralık’ta Ledra Palace’ta vereceği yıl sonu resepsiyonuna katılarak sosyal içerikli bir görüşme yapması bekleniyor.
Görüşmenin, BM’nin yıl sonu sebebiyle düzenleyeceği resepsiyon çerçevesinde gerçekleştirileceğini yazan Haravgi gazetesi, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’na dayanarak, resepsiyonun akşamüzeri 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirileceğini ve resepsiyona iki lider, iki tarafın müzakerecileri ve kendilerine eşlik edecek diğer heyet üyeleri dışında, diplomatlar ve iki toplumdan sivil toplum örgütlerinin üyelerinin katılacağını ifade etti.
Resepsiyona toplamda 100-150 kişinin davet edileceğini kaydeden gazete, BM tarafından resepsiyona, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart'ın yanı sıra BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki iyi niyet misyonundan diğer yetkililerin katılacağını yazdı.
Gazete, Kıbrıs müzakerelerinin yakın zamanda yeniden başlayabileceğini gösteren herhangi bir olgu olmamasından ötürü, bunun siyasi niteliği olmayan bir görüşme olacağını da ekledi.
Fileleftheros gazetesi ise “Meydan Okumaların Gölgesinde” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in neredeyse sekiz ayın ardından bir toplantıda yüz yüze görüşme fırsatı bulacaklarını ve toplantıdaki ortamın oldukça soğuk olmasının beklendiğini ileri sürdü.
Haberde iki liderin randevusunun “Kıbrıs sorunundaki tam durgunluğun, kışkırtıcı açıklamaların aynı zamanda kapalı bölge Maraş’taki Türk eylemlerinin gölgesinde gerçekleştirileceği” iddiasında bulunuldu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.