banner480
banner69
232 0
15 gün misafir kabul etmeyin
15 gün misafir kabul etmeyin
80 0
 
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
35 0
92 0
Bertan bey şımarık çocuk gibi
Bertan bey şımarık çocuk gibi
414 0
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
36 0
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
18 0
banner460

Tarihi çok namlulu makineli tüfek çalındı

banner476

Tarihi çok namlulu makineli tüfek çalındı
Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, Evrihu’daki kışlasında bulunan ve müzelik nitelikli çok namlulu makineli tüfeğin çalındığı belirtildi. 
Alithia gazetesi, makineli tüfeğin ortadan kaybolduğunun anlaşılması üzerine ilgili birimlerin alarma geçtiğini yazdı.
İlgili makamların şüphelerinin, makineli tüfeğin çalındığı yönünde olduğunu yazan gazete, gerek silahın gerekse fail ya da faillerin bulunması için de araştırma başlatıldığını belirtti. 
Habere göre, makineli tüfek, kışladaki karargahın dışında kapalı olarak yerleştirilmiş vaziyette bulunuyordu. 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.