“Taraflara teşvikler verilmeli”

Rum müzakereci Menelaos Menelau, Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiğine inandırmak için tüm müdahil taraflara gerekli teşviklerin verilmesi gerektiğini söyledi

Kıbrıs Rum müzakerecisi Menelaos Menelau, Kıbrıs Rum tarafının Türkiye konusunda “olumlu gündem anlayışıyla” hareket edeceğini iddia etti.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau’nun önceki gün “Astra” televizyon kanalına açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Menelau, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik özlü bir hareketliliğin ancak Türkiye’deki seçimlerden sonra olabileceğini belirtirken, Kıbrıs Rum tarafının Türkiye konusunda “olumlu gündem anlayışıyla” hareket edeceğini ifade etti.

“Kıbrıs sorunun çözülmesi gerektiğine inandırmak için tüm müdahil taraflara gerekli teşviklerin verilmesi gerektiğini” vurgulayan Menelau, Kıbrıs Rum tarafının, “müzakerelerin BM parametreleri temelinde, Crans Montana’da kaldığı yerden, uzlaşılar korunarak ve BM Genel Sekreteri’nin 6 maddesi değerlendirilerek başlaması gerektiğini düşündüğünü” aktardı.

Menelau, şu anda sadece iki toplumlu teknik komitelerin faaliyette olduklarını, bu komitelerde 35 kadın, 42 erkek üyenin katılımının olduğunu ve hedeflerinin önümüzdeki dönemde daha eşit bir katılım sağlanması olduğunu ifade etti.

Habere göre, “çözüm sürecine daha çok insanın mı müdahil olması gerektiği?” şeklindeki soruya ise Menelau; “BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun son Kıbrıs ziyaretinde gündeme gelen konulardan biri de buydu” yanıtını verdi.

