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“Tanrı’nın yardımıyla sorunların üstesinden gelmeyi umuyorum”

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Rum lider Anastasiadis ile görüşen yeni Başpiskopos Yeorgios, Tanrı’nın yardımıyla sorunların üstesinden gelebilmeyi umduğunu söyledi

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“Tanrı’nın yardımıyla sorunların üstesinden gelmeyi umuyorum”
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, yeni Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios ile önceki gün, Başkanlık Sarayı’nda ilk resmi görüşmesini yaptı.
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Başpiskopos Yeorgios’un Anastasiadis’e 16. yüzyıldan kalma bir ikon hediye ettiğini; Anastasiadis’in de Yeorgios’a teşekkür ederek, görevinde başarılar dilediğini yazdı.
Gazete, Anastasiadis’in Yeorgios’a, "vatanın, Helenizm’in ve Hristiyanlığın" iyiliği için çalışacağından ve bu çalışmalarda başarılı olacağından hiç kuşkusu olmadığını söylediğini kaydetti.
Haberde, Yeorgios’un ise yeni bir safhaya girildiğini, daha önce Baf Metropolitliği olan göreviyle şimdiki görevinin mukayese kabul etmediğini ve sorunların farklı olduğunu belirterek, Tanrı’nın yardımıyla bu sorunların üstesinden gelebilmeyi umduğunu söylediği ifade edildi.
 
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