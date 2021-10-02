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Tanklar, uçaklar ve askerlerle kutlama

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Güney’de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle resmigeçit töreni düzenlendi

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Tanklar, uçaklar ve askerlerle kutlama

Güney’de dün Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü kutlandı.

Güney Lefkoşa’da düzenlenen resmigeçit, bu yıl halkın katılımıyla gerçekleşti.

Geçen yılki törene pandemi nedeniyle halkın katılamamıştı; ancak bu yıl “Safepass” veya Avrupa Dijital Aşı Sertifikası’na sahip olanlar ile son 72 saat içerisinde PCR/antijen testi yapmış olanla törene katılabildi.

Bu seneki resmigeçide Yunan Hükümeti adına Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos da katıldı.

Resmigeçitte piyade ve motorize birlikler ile RMMO’ya ait uçaklar geçiş yaptı ve 21 pare top atışı yapıldı.
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