Tam kapanma Güney'de ekonomiyi olumsuz etkileyecek korkusu

Güney'de işadamlarının, işverenlerin ve diğer ekonomik çevrelerin, bugün Rum Hükümeti’nin açıklayacağı ikinci kapanma süreci nedeniyle endişe içerisinde oldukları kaydedilirken, çoğu işletmenin 10 aydır hâlihazırda sıkıntıda olduğunu ve ikinci kez kapanmanın, bu işletmelerin kilit vuracağı anlamını taşıdığı vurgulandı

Güney Kıbrıs’ta bugün açıklanması beklenen ikinci kapanma sürecinin ekonomiye yapacağı olumsuz etkilerin korku yarattığı bildirildi.

Alithia gazetesi “Bugünkü ‘Lockdown’ Nedeniyle Ekonomi İçin Korkular” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, işadamlarının, işverenlerin ve diğer ekonomik çevrelerin, bugün Rum Hükümeti’nin açıklayacağı ikinci kapanma süreci nedeniyle endişe içerisinde olduklarını kaydederken, çoğu işletmenin 10 aydır hâlihazırda sıkıntıda olduğunu ve ikinci kez kapanmanın, bu işletmelerin kilit vuracağı anlamını taşıdığını yazdı.

İkinci kapanmanın işsizliği de artıracağını ve psikolojik yorgunluğa sebep olacağını belirten gazete, yeni tedbirlerin üç hafta süreyle geçerli olmasının beklendiğini ve oldukça sert tedbirler olacağını kaydetti.

AŞILAMA DEVAM EDİYOR

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta aşılama programının devam ettiğini ve her Pazartesi, Güney Kıbrıs’ın elindeki aşı miktarıyla orantılı olarak, aşı yaptırmak isteyenler için platform üzerinden randevu verileceğini yazdı.

Haberde, eldeki bilgilere göre 80 yaş üstü yaklaşık 33 bin kişinin bulunduğu ve bunlardan huzurevinde yaşayanların hâlihazırda aşılanmış olduğu kaydedildi.

ANASTASİADİS SİYASİ PARTİ LİDERLERİNDEN YENİ BÜTÇEYE ONAY VERMELERİNİ İSTEYECEK

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, “ Taksit Ertelemeli Lockdown” başlıklı manşet haberinde, bugünün diğer tüm günlerden daha kritik olacağını, çünkü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in siyasi parti liderleriyle yapacağı toplantıda, oldukça kötü olan epidemiyolojik görüntü ve yeni sert tedbirlerle ilgili bilgilendirme yapmanın yanı sıra, 2021 bütçesine destek vermelerini isteyeceğini yazdı.

Haberde, Anastasiadis’in siyasi parti liderleriyle görüşmesinin akabinde Bakanlar Kurulu toplantısına katılacağı ve toplantıda yeni karantina ile işletmelerin ve çalışanların nasıl destekleneceğiyle ilgili kararların alınacağı ifade edildi.

Gazete, toplantıda bütçenin büyük bir ihtimalle onaylanacağını ve 17 Aralık’ta reddedilenden farklı unsurlar içerdiğini kaydederek, muhalefet partilerinin taleplerinin de bütçeye dahil edileceğini belirtti.

Habere göre alınacak tedbirler arasında, kapanacak olan işletmelere 6 ay taksit erteleme imkanı da sunulacak. Bir önceki kapanma döneminde taksit erteleme hakkını kullanmayan borçlular da, bu haklarını şimdi kullanabilecekler.

MAKARİOS HASTANESİ’NDE COVID-19 NEDENİYLE YALNIZCA SEZARYEN DOĞUMLAR YAPILIYOR

Gazete, bir başka haberinde ise, koronavirüs pozitif olan anne adaylarının, şu dönemde bebeklerini, Makarios Hastanesi’nde normal doğuma olanak sağlayabilecek altyapının yetersiz olması nedeniyle sezaryen doğumla dünyaya getirebildiğini yazdı.

Bu durumun jinekologlar ile normal doğumu destekleyen sivil toplum örgütlerinin tepkisine neden olduğunu kaydeden gazete, pandeminin başladığı Mart ayından bu yana, koronavirüs pozitif olan 33 annenin doğum yaptığını ve doğumların, hastanede negatif basınç odası bulunmaması nedeniyle sezaryenle gerçekleştirildiğini belirtti.

“EĞİTİM HALA PANDEMİNİN YARATTIĞI YENİ KOŞULLARA GÖRE ETKİN İŞLEV GÖSTEREMİYOR”

Bu arada Haravgi gazetesi de, pandeminin başlangıcından bu yana geçen 10 aylık zaman diliminde, eğitimin hala yeni koşullara göre etkin işlev gösteremediğini yazdı.

Haberde, Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun eğitimdeki gerçeklerin ve problemlerin bilincinde olmadığı ve sınavların yapılması, uzaktan eğitim ve anaokul ile okul öncesi kurumların açık olmasının problem yaratmayacağında ısrarcı olduğu kaydedildi.

Gazete, öğretmen ve velilerin, okullar pandemi nedeniyle kapalıyken, anaokul ve okul öncesi kurumların açık olmasına sert tepki gösterdiklerini belirtti.