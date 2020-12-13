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“Talat kaybetmeseydi Kıbrıs sorununu çözebilirdik”

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“Talat kaybetmeseydi Kıbrıs sorununu çözebilirdik”
AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, eski Rum Yönetimi Başkanlarından Dimitris Hristofyas dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin 60’ıncı yıldönümü sebebiyle “Kathimerini” gazetesine verdiği söyleşisinde, eski AKEL Genel Sekreteri ve Rum Yönetimi Başkanı Dimtris Hristofyas’ın 10 yıllık başkanlık dönemine ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulundu.
Stefanu, söyleşisinin Kıbrıs sorununa değindiği kısmında, eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın 2010 yılında seçimleri kaybetmemiş olması durumunda Kıbrıs sorununun çözülmüş olabileceği iddiasında bulundu.
Stefanu, Kıbrıs sorununda varılan uzlaşıların yüzde 80-90’ının iki yıllık “Hristofyas-Talat” döneminde başarıldığını da savundu.

 
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