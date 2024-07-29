"Taksime yaklaşmamızda Anastasiadis’in payı büyük”

AKEL Eski Genel Sekreteri Kiprianu, "taksime yaklaşılmasında" eski Rum lider Anastasiadis’in payının büyük olduğunu belirtti ve "Tarih, Anastasiadis’in bu sorumsuzluğunu affetmeyecek" dedi

Eski Eski AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, "taksime yaklaşılmasında" eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in payının büyük olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesine, yeni çıkacak kitabı öncesinde röportaj veren Kiprianu, Crans Montana’daki görüşmelerde Anastasiadis’in izlediği tutumun, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e söylediklerini gerçekleştirmeye hazır olup olmadığını netleştirme imkanı vermediğini kaydetti.

Habere göre Kiprianu, Anastasiadis’in o dönemde iki devletli çözümü de tartıştığını ve eski Müzakereci Andreas Mavroyannis’in başta bunu reddetse de, daha sonrasında gerçeği söyleyerek bu bilgiyi teyit ettiğini belirtti.

Kiprianu, bir önceki gün kendi tezlerinin haklılığını ispat etmeye çalışırken ve garantilerle tek taraflı müdahale hakkının kaldırılmasını savunurken, bir sonraki gün iki devletli çözümü tartışarak tüm prosedürün darmadağın edildiğini söyledi.

Habere göre Kiprianu, tarihin, Anastasiadis’in bu sorumsuzluğunu affetmeyeceğini kaydetti.

