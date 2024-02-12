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Suya “Yeşil Vergi Reformu” vergisi

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Suya “Yeşil Vergi Reformu” vergisi
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 Rum yönetimi, Avrupa Komisyonu’nun 2020 tarihli Yeşil Vergi Reformu’nu uygulama talimatı uyarınca içme ve sulama suyuna vergi getirmeye hazırlanıyor.
Fileleftheros’un “Suya Vergi Geliyor” başlıklı habere göre Rum Maliye Bakanlığı, uzmanlara yaptırdığı inceleme sonuçlarını, görüş alış verişi ve nihai karar için ilgili paydaşlarla görüşmeye başladı.
“Yeşil Vergi Reformu” vergisi uygulanması ile içme suyunun metreküp fiyatının 1 sent, yeşil alanların sulanması için kullanılacak suyun metreküp fiyatının 2 sentten 23 sente kadar zamlanacağını yazan gazete, tarımsal amaçlı suyun fiyatının 0,02 sent artacağını, şişelenmiş su üreticilerinin ödemesi gereken harçların da yüzde 67 zamlanacağını yazdı.
 
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