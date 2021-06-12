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Sürpriz ELAM’dan geldi

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Rum Meclisi başkanlık seçimi, kimsenin öngörmediği bir senaryoyla sonuçlandı. ELAM adayı Hristu, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’nun seçilmesini engellemek için ikinci turda adaylıktan çekildi ve seçimi DİSİ’nin adayı Dimitriu kazandı

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Sürpriz ELAM’dan geldi
 
 
 
Rum Meclisi’nde önceki gün gerçekleştirilen meclis başkanlığı seçimini, ELAM ve DİPA partilerinin desteğiyle DİSİ’nin adayı Annita Dimitriu kazandı.
Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “Planlar İçinde Kayboldular – Annita, Meclis Başkanı – Karoyan’ın Andros’un Seçilmesi Önerisi Başarısız Oldu ve Sürpriz ELAM’dan Geldi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarında geniş yer verdiği haberinde, DİSİ’nin adayı Annita Dimitriu’nun Rum Meclisi’nin ilk kadın meclis başkanı olarak seçildiğini yazdı.
Gazete, genel seçimlerin ardından oluşan yeni mecliste önceki gün gerçekleştirilen başkanlık seçiminin, kimsenin öngörmediği bir senaryoyla sonlandığını, ELAM’dan aday olan Hristos Hristu’nun adaylıktan çekilmesi ve partinin Annita Dimitriu’yu desteklemesinin Dimitriu’ya ikinci turda zaferi getirdiğini yazdı.
Dimitriu, DİSİ milletvekillerinden 17, ELAM’dan 4 ve DİPA’dan da 4 oy alarak, toplamda 22 oyla meclis başkanı seçildi.
Gazete, ELAM Başkanı Hristu’nun, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun seçilmesine engel olmak adına ikinci turda adaylıktan çekildiğini vurguladı.
18 Ekim 1985 tarihinde Larnaka’nın Trullon bölgesinde doğan Dimitriu’nun 2011 yılından beridir DİSİ içerisinde pek çok görev aldığını belirten gazete, 30 Mayıs seçimlerinde Larnaka bölgesindeki tercih oylarında “Kıbrıs rekoru” kırdığını vurguladı.
Dimitriu’nun önceki günkü seçimin ardından meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada dostluk ve uzlaşı mesajları verdiğini belirtirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise Dimitriu’nun seçilmesinin “Kıbrıs’taki tüm kadınlara güçlü bir mesaj verdiği” değerlendirmesinde bulundu.
Haravgi gazetesi ise haberi, “DİSİ-ELAM-DİPA El Ele Verip, Meclis Başkanlığını Aldı – Hükümetin Aşırı Sağ ve DİPA’yla İşbirliği” başlıkları altında verdi.
AKEL’den yapılan açıklamada ise, seçim sonucunun “gerçekte kimlerin muhalefette ve kimlerin koalisyonda olduğunu ortaya çıkardığı” yorumunda bulunuldu.
 
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