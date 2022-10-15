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Sürat kameraları yüzünden cinayet girişimi

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Sürat kameraları yüzünden cinayet girişimi
Lefkoşa’nın güneyinde, araca yerleştirilmiş sürat kameralarıyla trafik ihlallerini saptama görevi yapan iki memura, av tüfeği ile ateş açıldı.
Fileleftheros, “Kameralar Yüzünden Çifte Cinayet Girişimi” başlıklı haberinde, olayın önceki gece saat 23.30 sularında, sürat kamerası sistemi monteli van tipi aracın Lefkoşa-Kokkinotrimithia ana yolunda görev yaptığı sırada meydana geldiğini yazdı.
Habere göre, araçta görevli 44 ve 32 yaşındaki iki memur, arkadaki tarladan yaklaşan kişi tarafından yaklaşık 50 metre mesafeden iki el ateş açılması sonucu patlayan araç camlarından yaralandı.
Saldırıya uğrayan van tipi araçla hastaneye giden iki kişi, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaptığı incelemede van tipi araca av tüfeğiyle ateş edildiğini saptayan Polis, faili bulmak için, sürat kamerasının gün içerisinde ve önceki günlerde aşırı süratten yakalanan ve çok sinirlenmiş olabilecek sürücü olup olmadığını taramaya başladı.
Sürat kamerası kullanıcılarının daha öne de benzer saldırılara uğradığını ve bağlı oldukları şirketin, kameraları araçlara yerleştirmek zorunda kaldığını belirten gazete, Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos’un “kameralar kalmak için geldi” diyerek bu konuda geri adım atmayacaklarını söylediğini yazdı.
 
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