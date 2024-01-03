Süpermarket kül oldu

Güney Lefkoşa’nın Eğlence bölgesindeki Gazimağusa Caddesi üzerinde bulunan bir süpermarket, sabah saat 02.30 sıralarında çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Rum polisinden yapılan açıklamaya göre, yangın İtfaiye tarafından söndürülürken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangının suç eylemi mi yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığının belirlenmesi için bu sabah olay yerinde inceleme yapılacak.

