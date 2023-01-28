Stewart’tan iddialara yalanlama

Stewart, bazı basın-yayın organlarında yer alan, BM’nin taraflı bir duruş sergilediği yönündeki iddiaları reddetti

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, bazı basın-yayın organlarında yer alan, BM’nin taraflı bir duruş sergilediği yönündeki iddiaları reddetti.

BM Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Stewart’ın, BM’nin Kıbrıs’taki her iki tarafla tam tarafsız şekilde çalışma yönündeki bağlılığına vurgu yaptığı belirtildi.

Açıklama, Stewart’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü, Büyükelçi Kornelios Korneliou ile bugünkü görüşmesinin ardından yapıldı.

