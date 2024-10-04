Stewart: "Zaman daralıyor"

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın yaptığı açıklamada, üçlü görüşmenin yapılacak olmasını “cesaret verici” olarak nitelendirdiğini yazdı.

Habere göre Stewart, üçlü görüşmenin önemli bir ilk adım olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümüyle sonuçlanacak müzakerelerin başlamasını sağlayacak şekilde ilerlemelerini temenni ettiğini belirterek “iyimser olmasına karşın kolay olmayacağını bildiğini” vurguladı.

Stewart sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıca, daha önce de söylediğim gibi, risk büyük çünkü zaman tükeniyor. Adadaki ayrılıklar derinleşmeye devam ediyor ve bunun son fırsat olduğunu kesin olarak söyleyememekle birlikte gelecekte başka fırsatlar olup olmayacağını da bilemiyoruz. Bu yüzden, şimdiki bu fırsatı, sanki sonuncuymuş gibi, en iyi şekilde değerlendirmeliyiz”.

Stewart, BM’nin taraflar arasında köprü kurmaya, duvarları yıkmaya çalışmayı sürdürdüğünü belirtirken tarafları birbirlerine yaklaştırmanın en iyi şeklinin ekonomi olduğunu, ekonomik bütünleşme ile siyasi birliğe giden yolun açılabileceğini iddia etti.

Her iki taraftan uzmanların katıldığı 12 teknik komitenin görüşmelerini kolaylaştırmayı da sürdürdüklerini ifade eden Stewart: “Eğer Kıbrıs sorununun çözümünü umut ediyorsak tek bir gerçek vardır: Kıbrıslılar adada yeniden birlikte yaşamayı ve ‘onlara karşı biz’ olgusunu aşmayı yeniden öğrenmeliler. Bunun ilk adımı ise, her yıl daha kötüye giden karşılıklı anlayışı arttırmaktır” şeklinde konuştu.

