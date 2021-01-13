Spehar, Anastasiadis'i Barış Gücü raporları hakkında bilgilendirdi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar 19 Ocak’ta BM Genel Kurulu’nu bilgilendirmesi öncesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’le de görüştü.

Rum radyosu, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de hazır bulunduğu görüşmenin bugün sabah saatlerinde gerçekleştiğini duyurdu.

Rum Sözcü Vekili Panayotis Sendonas görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs için 5+1 gayriresmî konferans düzenleme kararı öncesinde, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin ele alındığını söyledi.

Sendonas, Spehar’ın BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’ne yönelik iyi niyet misyonu ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ile ilgili raporları hakkında bilgi verdiğini ve Anastasiadis’in tezlerini dinlediğini belirtti.