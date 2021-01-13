banner583
banner590
Engelli olanlar esas engel olanlardır
Engelli olanlar esas engel olanlardır
24 0
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
20 0
 
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
27 0
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
51 0
Türkkan, sakalları kesmeyecek
Türkkan, sakalları kesmeyecek
360 0
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
442 0
Hentbolda final günü
Hentbolda final günü
17 0
banner529
banner570

Spehar, Anastasiadis'i Barış Gücü raporları hakkında bilgilendirdi

banner476

Spehar, Anastasiadis'i Barış Gücü raporları hakkında bilgilendirdi
banner601

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar 19 Ocak’ta BM Genel Kurulu’nu bilgilendirmesi öncesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’le de görüştü.

Rum radyosu, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de hazır bulunduğu görüşmenin bugün sabah saatlerinde gerçekleştiğini duyurdu.

Rum Sözcü Vekili Panayotis Sendonas görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs için 5+1 gayriresmî konferans düzenleme kararı öncesinde, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin ele alındığını söyledi.

Sendonas, Spehar’ın BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’ne yönelik iyi niyet misyonu ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ile ilgili raporları hakkında bilgi verdiğini ve Anastasiadis’in tezlerini dinlediğini belirtti. 

banner342
banner593
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.