Sözde "Maraş Belediyesi'nden anti işgal etkin Sözde Maraş Belediyesi, Derinya’da "anti-işgal etkinliği” düzenlediliği"

Sözde “Maraş Belediyesi” tarafından önceki akşam, Derinya’daki “Mağusa Kültür Merkezi”nde “anti-işgal etkinliği” düzenlendi.

Haravgi gazetesi sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu’nun burada yaptığı açıklamaya geniş bir şekilde yer verirken etkinlikte başta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis olmak üzere Meclis Başkanı Annita Dimitriu, bakanlar, parti temsilcileri, İngiltere ve Yunanistan’dan temsilciler, Başpiskopos Yeorgios’un da yer aldığını yazdı.

Habere göre Yoannu, etkinlik çerçevesinde yaptığı konuşmada Maraş’ın, bütünlüklü bir çözüm perspektifini açacak noktayı teşkil edebileceğini ifade etti.

Kritik bir dönemeçte değil ama “bölünme” gidişatına geçtiklerini belirten Yoannu, şu an geriye kalan unsurun bu gidişatın durdurulup durdurulmayacağının görülmesi olduğunu söyledi.

Türk “uzlaşmazlığından” da söz eden Yoannu bundan sonra yapılması gerekenlere atıfta bulunarak herkesin; müzakerelerin yeniden başlaması için siyasi liderliğe destek vermesi gerektiğini belirtti.

Ülkeyi “işgalden, bölünmeden ve müdahale haklarından kurtaracak” yolun federal çözüm olduğunu belirten Yoannu, çözüm için tek yolun bu olduğunu savundu.

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise sözde “Maraş Belediye Meclisi’”nin, 25 Temmuz ‘da onayladığı bir kararla, Kıbrıs sorununa, iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde çözüm bulunması yönündeki tezini yinelediğini ve BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş ile ilgili kararlarına atıfta bulunduğunu yazdı. .

Habere göre sözde “belediye meclisi” kararında ayrıca Türkiye’nin kapalı Maraş’taki “yasa dışı” olarak nitelendirdiği faaliyetlerini de kınadı.

