“Sorumlular tutuklanmalı”

Grivas Digenis Vakfı önderliğinde Meclis önünde düzenlenen eylemle ilgili konuşan başkan adaylarından eski müzakereci Andreas Mavroyannis önceki gün yaşananları sert bir dille kınadı ve bu tür eylemlerin demokratik kurumlara ve devlete saldırı olduğunu belirtti. Mavroyannis, yetkili makamları olayların sorumlularının ve azmettiricilerinin tutuklanması ve yargı önüne çıkarılması için gereğini yapmaya çağırdı.

