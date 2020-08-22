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Sokaklar atık araba lastikleriyle doldu

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Sokaklar atık araba lastikleriyle doldu
Vasiliko Çimento Fabrikası’nın kapanmasından sonra yeniden yol kenarları, boş arsalar ve kaldırımların kullanılmış araba lastiği dolmaya başladığı haber verildi.
Politis’in “Mahalleler Atılmış Lastik Doldu” başlıklı haberinde, görüntü ve çevre kirliliği yaratan bu durumun ana sebebi olarak, atık araba lastiklerini işleyen Vasiliko Çimento Fabrikası’nın Ağustos itibarıyla kapanması ve atık lastik yönetimi görevini üstlenen iki şirketin depolama alanı bulunmaması olduğunu yazdı.
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