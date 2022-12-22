“Skullu’nun adaylığının reddedilmesi kabul edilmez”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Koruçam’da sakin Maria Skullu’nun muhtar adaylığının kabul edilmemesini “kabul edilemez” buldu.

Anastasiadis “ Bu kabul edilmez tavırdan üzüntü duyuyorum” ifadesini kullandı.

Anastasiadis'e, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’la bu konuda görüşüp görüşmeyeceği sorulduğunda da ise “Programım çok yoğun, kendisini ya yurt içinde veya yurt dışında göreceğim, görüşeceğim” cevabını verdi.

