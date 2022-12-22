banner875
banner885
Kercem attı, Koopspor kazandı
Kercem attı, Koopspor kazandı
10 0
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
551 0
 
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
27 0
29 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
33 0
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
15 0
"Altın Top" Messi'nin
11 0
banner878
banner887

“Skullu’nun adaylığının reddedilmesi kabul edilmez”

banner898

banner825
“Skullu’nun adaylığının reddedilmesi kabul edilmez”
banner892
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Koruçam’da sakin Maria Skullu’nun muhtar adaylığının kabul edilmemesini “kabul edilemez” buldu.
Anastasiadis “ Bu kabul edilmez tavırdan üzüntü duyuyorum” ifadesini kullandı.
Anastasiadis'e, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’la bu konuda görüşüp görüşmeyeceği sorulduğunda da ise “Programım çok yoğun, kendisini ya yurt içinde veya yurt dışında göreceğim, görüşeceğim” cevabını verdi.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.