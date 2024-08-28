Sırp genç bir aydır kayıp

Ay. Napa’da bir otelde kalan 27 yaşındaki Sırp gençten bir aydır haber alınamıyor

Güney Kıbrıs'ta Ay. Napa'da bir otelde kaldığı sırada ortadan kaybolan 27 yaşındaki Sırp gençle ilgili büyük bir gizem olduğu belirtildi.

Rum basınında dün yer alan bir haberde, en son Ay. Napa’da bir otelde kaldığı bilinen 27 yaşındaki bir Sırp gencin yaklaşık bir aydır ortadan kaybolmasıyla ilgili büyük bir gizem bulunduğu kaydedildi.

Aleksandar Gligorjević isimli gencin son kez Ay. Napa’da yaşam belirtisi verdiğini yazan Haravgi gazetesi, gencin fotoğrafıyla birlikte yayımladığı haberde, tatil için Güney Kıbrıs’a giden şahsın 24 Temmuz’da Ay. Napa’da bir otelde konakladığını, 27 Temmuz’dan bu yana ise izinin kaybolduğunu belirtti.

Gencin kayıp olduğunun 29 Temmuz'da annesi tarafından ilan edildiğini yazan gazete, annesinin oğluyla ilgili bilgi bulmak ve sorulara yanıtlar aramak için Güney Kıbrıs’a gittiğini ancak Rum polisinin de şu ana kadar bu bilgi ve yanıtları veremediğine işaret etti.

Habere göre sözde “Mağusa Polis Müdürlüğü” basın sözcüsü Steve Theodolu ise gazeteye açıklamasında, 27 yaşındaki gencin annesinin, oğlunun herhangi bir yaşam belirtisi vermediğine dair açıklamasının ardından gencin tespit edilmesi için çeşitli yönlerde araştırmalar yapıldığını ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadığını ifade etti.

Gencin 27 Temmuz gece yarısı şahsi eşyalarını odada bırakıp yanına yalnızca pasaportu ve cep telefonunu alarak Ay. Napa’da konakladığı otelden ayrıldığını yazan gazete, yapılan araştırmalar sonucunda gencin herhangi bir hastaneye giriş yapmadığı ve ülkeden ayrılmadığının tespit edildiğini belirtti.

Gencin KKTC’ye geçme ihtimaline karşın araştırmanın İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komite aracılığıyla genişletildiğini de yazan gazete, böyle bir şey de ortaya çıkmadığını ve bunun, gizemi daha da artırdığını kaydetti.

Haberde gencin cep telefonunun kapalı olduğu, öte yandan arkadaşları ve aile yakınları tarafından sosyal medyada gencin nerede olduğunun bulunmasına yardımcı olunması için kampanya başlatıldığı ifade edildi.