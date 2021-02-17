Sırada Rusya ve İngiltere var

İsrail ile yeşil pasaport konusunda anlaşan Güney Kıbrıs, gözünü Rusya ve İngiltere’ye çevirdi. Önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanları aracılığıyla Rusya ile bu konuda görüşme yapılacak

Güney Kıbrıs, 2021 yılı turizm sezonu için girişim başlattı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde turizmden Sorumlu Bakan Yardımcısı Savvas Perdios, Güney Kıbrıs'taki epidemiyolojik verilerin turizm açısından bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, tüm Avrupa'nın salgında kırmızı kategoride kaldığını ancak Kıbrıs’ın bu durumu değerlendirebilmesiyle yaz aylarında ülkenin turizm endüstrisi için olumlu sonuçların doğacağını ve yeşil kategoriye geçileceğini söyledi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Savvas Perdios, 1 Nisan 2021'de yürürlüğe girecek olan yeşil pasaport konusunda İsrail ile varılan anlaşmaya atıfta bulunarak, diğer ülkelerle özellikle İngiltere ve Rusya ile benzer anlaşma yapılması gerektiğini vurguladı.

Perdios, önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanları aracılığıyla Rusya ile bu konuda görüşme yapılacağını ifade etti.

Perdios, ulusal turizm stratejisinin değişmeyeceğini ancak pandeminin stratejiyi daha hızlı uygulama ve eylemleri hızlandıracağını kaydetti.

Güney Kıbrıs Otelciler Birliği Başkanı Haris Loizides ise, turizmin ülkenin krizden çıkıp büyüme yoluna girmesine yardımcı olacak sektör olduğunu söyledi. İsrail ile yapılan anlaşmaya atıfta bulunan Loizides ülkenin Kıbrıs için üçüncü büyük pazar olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca Loizides, otellerin 98'inin kapalı olduğunu bazılarının ise Ekim 2019'dan beri açılmadığını kaydetti.

Güney Kıbrıs Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Vasilis Stamataris de, bazı büyük tur operatörlerinin dikkatlerini daha güvenli ülkelere çevirdiğini ve Kıbrıs'ın bundan faydalanması gerektiğini söyledi.

İsrail ile yapılan anlaşmaya göre AB onaylı ikinci doz aşı yaptıranlar Güney Kıbrıs’a yeşil pasaport (aşı sertifikası) karantinasız giriş yapabilecek. Buna rağmen Güney Kıbrıs yeşil pasaportu olan bir kişiden koronavirüs testi yapmasını isteme hakkına sahip olacak.

