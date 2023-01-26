Sınır kapıları bugün kapanıyor

Güney’de Eşel Mobil konusunda uzlaşıya varılamaması nedeniyle bugün genel greve gidiliyor. Grev çerçevesinde KKTC-Güney Kıbrıs arasındaki kara kapıları da kapalı olacak

Rum Çalışma Bakanlığı ile sendikalar arasında Eşel Mobil konusunda uzlaşıya varılamaması nedeniyle bugün Güney Kıbrıs’ta 12.00-15.00 saatleri arasında genel greve gidiliyor. Grevden KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki kara sınır kapıları da etkilenecek.

Güney’de yayımlanan Kathimerini (web) Rum Sağcı İşçi Sendikaları Konfederasyonu’ndan (SEK) edindiği bilgiye dayanarak bugün 12.00 ile 15.00 saatleri arasında ekonomik faaliyetin bütün kolları, büyük işletmeler, ekonominin önde gelen sektörleri ve sendikal örgütlenmesi güçlü olan bütün yerlerde uygulanacak grev çerçevesinde KKTC-Güney Kıbrıs arasındaki kara kapılarının da kapalı olacağını kaydetti.

Kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve teknik liselerin kapalı olacağı grevden 22 uçak seferi etkilenecek. Baf ve Larnaka havaalanları da limanlar da güvenlik personeli ile çalışacak.

Kamu taşımacılığı-otobüsler çalışmayacak ancak taksi şoförlerinin nasıl hareket edeceği bilinmiyor. Greve katılacak diğer kesimler ise inşaatlar, oteller (bu dönemde açık olanlar), sanayi, Daireler- güvenlik şirketleri, danışmanlık şirketleri. Kamu sektörü, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), yerel yönetimler ve kara kapıları.

SEK Genel Sekreteri Andreas Matsas asker ve polisin greve katılma hakkı olmadığını ancak görev dışında olanların üniformasız olarak katılabileceğini kaydetti. Sendikal örgütlenmesi olmayan süpermarket, ve dükkan gibi işletmelerde grevin geçerli olmayacağını belirten Matsas sendikalı değiller ise bu tür yerlerde çalışanların greve katılmasının kendileri için risk oluşturacağı uyarısında bulundu.

Üç saatlik grev kararının altında SEK, PEO, PASİDİ, DEOK, OELMEK, POED, OLTEK, SAK, SYPYK, PAOSO, PASİKİ ve ESK isimli sendikaların imzası bulunuyor.

