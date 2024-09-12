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Simon Aykut’un tahliye talebine ret

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KKTC’de Rum malları üzerine inşaat yaptığı gerekçesiyle haziran ayından beridir Rum Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yahudi asıllı Türk vatandaşı Simon Aykut’un tutukluluk halinin 27 Eylül’e kadar devam etmesine hükmedildi

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Simon Aykut’un tahliye talebine ret
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Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi, KKTC’de Rum malları üzerine gerçekleştirdiği inşaat faaliyetleri nedeniyle haziran ayından beridir Rum Merkezî Cezaevi’nde tutulan Yahudi asıllı Türk vatandaşı Simon Aykut’un tutukluluk halinin 27 Eylül’e kadar devam etmesine hükmetti.

Savunma avukatlarının tutukluluk şartları ve sağlık durumu nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye talebini görüşmeye 9 Eylül’de başlayan Ağır Ceza Mahkemesi dün sabahki duruşmada, “mahkemeden kaçma riski olduğu” gerekçesiyle Aykut’un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Simon Aykut, Uluslararası Kamu Hukuku ve teamüllere atıf yaparak Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin davayı görmeye yetkili olmadığını düşünen savunma makamının itirazına Rum iddia makamının cevap vermesi için tayin edilen 27 Eylül’e kadar tutuklu kalacak.

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