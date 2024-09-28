Simon Aykut, 18 Ekim’e kadar tutuklu kalacak

KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili geçen haziran ayında Rum tarafında tutuklanan Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davası 18 Ekim'e ertelendi.

Aykut’un savunmasına ilişkin ön itirazlarla ilgili her iki tarafın da anlaşma sağlaması için dünkü duruşmada erteleme kararı alındı. Aykut’un o zamana kadar tutuklu kalacağı ifade edildi.

Davanın ertelenmesinin, duruşma öncesi itirazların kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve bunlara yanıt verilmesi amacıyla talep edildiği kaydedildi.